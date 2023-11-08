تنفيذ 6 ورش عمل استفاد منها 166 طالبة ضمن حملة اقرأ وفكر لمستقبل أفضل بالبحيرة

تستمر مكتبة مصر العامة بدمنهور بمحافظة البحيرة، في جولاتها بكل مدن ومراكز المحافظة، ضمن حملة «اقرأ.. فكر.. لمستقبل أفضل»، لتحقيق العدالة الثقافية، والوصول بالمنتج الثقافي لكل القرى والنجوع.

وزارت مكتبة مصر العامة اليوم، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، بزيارة مدرسة المستقبل بنات بمركز ومدينة كفر الدوار، حيث استفاد من أنشطة اليوم، عدد 166 طالبة بالمرحلة الإعدادية.

وقال أحمد الهواش مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور، إن الزيارة تضمنت 6 ورش عمل، بعنوان «الإدمان والتأثير السلبي على المجتمع»، وهي ورشة رسم وورشة أشغال يدوية، ورشة حكيْ تلوين، العاب تفاعلية وورشة قراءة مفتوحة.

حملة اقرأ وفكر لمستقبل أفضل

يذكر أنه جار اتباع جدول جولات خارجية لمدارس المراكز والقرى المختلفة بنطاق المحافظة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، خلال العام الدراسي الحالي.

أهمية الثقافة والقراءة

تأتي تلك الجولات تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وإيماناً بأهمية الثقافة والقراءة فى تكوين وتشكيل الشخصية وتنمية وتشجيع المهارات الابتكارية والمواهب الفنية لدى الأطفال والنشء والشباب.