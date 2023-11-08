ختام فعاليات الأسبوع البيئي في جامعة كفر الشيخ.. حملات تشجير وندوات

اختتمت جامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، فعاليات الأسبوع البيئي لكليات الجامعة الذي نظمته قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فى الفترة من 5 حتى 9 نوفمبر الجاري.

حملات لزراعة الأشجار

وشارك الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، في فعاليات حملة التشجير بمقر الجامعة، التي جرى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، في ختام فعاليات الأسبوع، مشيرا رئيس الجامعة، إن حملة التشجير تهدف لتعزيز الجهود الرامية للحفاظ على البيئة والغطاء الأخضر، وأيضًا لدعم وتطوير عملية التخطيط وإدارة المساحات الخضراء داخل المحيط الجامعي، ولإضفاء الصورة الجمالية على الطرقات وشوارع الجامعة.

تكنولوجيا المعلومات الحديثة

بينما شهد ختام فعاليات الأسبوع البيئي لكليات جامعة كفر الشيخ، نظمت كليات «العلوم، الزراعة، التمريض، الذكاء الاصنطناعي»، بالجامعة، ندوات تثقيفية ضمن فعاليات الأسبوع البيئي، وقد تناولت هذه الندوات، تكنولوجيا المعلومات فى خدمة المجتمع «الواقع والمأمول»، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، أخطار المبيدات الكيميائية على البشر، الإسعافات الأولية، كما نظمت كلية الحاسبات والمعلومات ندوة عن دور الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حاضرها الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة السابق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما شهد القطاع الطبي، بالجامعة، عدد من الفعاليات ، حيث نظمت كلية التمريض، بالجامعة، حمله للكشف عن مرض السكر، وضغط الدم المرتفع ، والسمنه والنحافة، وقياس الطول، والوزن، ضمن فعاليات الأسبوع البيئي لجامعة كفر الشيخ بخيمه الجواله أمام الكليه، وذلك لجميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين وطلبة الجامعة، تحت أشراف الدكتور صباح ابو الفتوح عميد ،كلية التمريض، والدكتور نجوي جوده، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما انتهت فعاليات الأسبوع البيئي لكليات جامعة كفر الشيخ، بحفل ختامي، حيث شهد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ حفل الختام بكلية الحاسبات والمعلومات، بحضور الدكتور أسماعيل القن ،نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أسامة أبو سعدة، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور رشدي العدوي، منسق عام الانشطة الطلابية، والدكتور على أبوشوشة، نائب رئيس الجامعة الأسبق ، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء ووكلاء كليات الجامعة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهئية المعاونة والعاملين وطلبة الجامعة.

تنمية البيئة المحيطة

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، عبر بيان، أن الجامعة تقوم بدور كبير في تنمية الاقليم المحيط من خلال إطلاق القوافل والندوات وحملات التوعية في مختلف المجالات، مضيفاً انه يجب علينا بذل المزيد من الجهد والعرق لإحداث التطوير الشامل الذي تحتاجه مصر في الوقت الراهن، مؤكداً علي دور الجامعة في المساهمة في المشروعات التي تخدم الوطن، مشيراً الى أهمية مثل هذه الفعاليات في تحقيق المشاركة المجتمعية وتنمية قدرات الشباب وتطوير مهاراتهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.