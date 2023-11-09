منطقة السويس الأزهرية تستعد لزيارة هيئة ضمان الجودة أول ديسمبر

تابع الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، الأربعاء، سير الدراسة بمعهد شندورة الابتدائي ومعهد فتيات شندورة الإعدادي، لمتابعة سير اليوم الدراسي.

الاستعداد لزيارة هيئة ضمان الجودة

وتابع الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، خلال تفقده لمعاهد قرية شندورة، الاستعداد لزيارة هيئة ضمان الجودة أول الشهر المقبل، ومدى استعداد المعاهد بشندورة للزيارة والتقييم، وذلك بحضور الدكتورة نيفين جمال الدين، مديرة الجودة، وسمر السيد، موجه عام الحاسب الآلي، ومحمد معوض، مدير أمن المنطقة، وتابع (الهواري) انتظام الحصص الدراسية داخل الفصول، والالتزام بخطة المناهج للمواد الدراسية المختلفة من قبل المعلمين، كما تفقد معمل الحاسب الآلي، ومعمل العلوم للتأكد من تفعيل الحصص الدراسية بهما.

رئيس المنطقة الأزهرية يجتمع بالمعلمين والعاملين بمعاهد شندورة

وفي ختام زيارته، اجتمع الدكتور مؤمن الهواري، رئيس المنطقة الأزهرية في السويس، بالعاملين بمعاهد شندورة من المعلمين والإداريين لمناقشة ما تم رصده خلال الزيارة من إيجابيات وسلبيات، واحتياجات المعاهد لسير العملية التعليميةعلى النحو الأمثل.