عاجل.. «النجمة» رمزا انتخابيا للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

عقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات اجتماعاً بعد ظهر اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض، واستعرضت الهيئة خلال اجتماعها اختيارات مرشحي الانتخابات الرئاسية 2024 للرموز الانتخابية في ضوء ما أبداه المرشحون وفقاً لأولوية تقديمهم لأوراق الترشح.

ووافق مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، على تخصيص رمز «النجمة» للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «إكسترا نيوز».