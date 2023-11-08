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خبير دولي: سياسة الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية تتسم بالصدق والشرف

كتب:

منتصر سليمان
01:20 م | الأربعاء 08 نوفمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

قال طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتسم بالصدق والشرف والثبات وعدم التغيير، والاتفاق دائمًا مع الأخلاق ومبادىء القانون والقيم المصرية ومبادىء الخير والحق والعدالة والإنصاف.

سياسة مصر واضحة من البداية 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «سياسة مصر واضحة من البداية، بوقف إطلاق النار، ولا خروج للأجانب إلا بإدخال المساعدات الإنسانية».

المساعدات الإنسانية ليست بديلًا عن وقف إطلاق النار

وتابع: «المساعدات الإنسانية ليست بديلًا على وقف إطلاق النار، وهذه المساعدات مسار ووقف إطلاق النار مسار آخر، كما أكد الرئيس السيسي وتناولتها وسائل الإعلام الأجنبية».

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بقلم منتصر سليمان