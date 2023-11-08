وزير الخارجية يشارك في قمة باريس نيابة عن الرئيس السيسي

صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأنَّ سامح شكري وزير الخارجية يتوجه اليوم، إلى العاصمة الفرنسية باريس لرئاسة وفد مصر المُشارِك في مؤتمر باريس حول الأوضاع الإنسانية في غزة، نيابةً عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمُقرَّر انعقاده غدا.

شكري يُلقي كلمة عن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، في بيان له، أنَّه من المقرَّر أن يُلقي شكري كلمة مصر أمام المؤتمر، والتي ستركز على تناول الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، والجهود المصرية للتعامل مع الوضع الإنساني في القطاع، فضلاً عن التأكيد على ضرورة حشد الجهود الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة.

باريس تشهد مؤتمرًا دوليًا بشأن المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين بقطاع غزة

تستضيف العاصمة الفرنسية باريس، مؤتمرًا دوليًا بشأن المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين بقطاع غزة، في العاشرة صباح غد الخميس ويستمر حتى 1 ظهرًا، وذلك بمبادرة من إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا.