حملات مكثفة لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع في الدقهلية

أعلن محمد أمين الدمرداش، رئيس حي غرب المنصورة، شن عدد من الحملات اليوم الأربعاء، على معارض بيع السلع الغذائية، لمتابعة مدى التزام العارضين بالمعرض الدائم لبيع السلع الغذائية المتواجد بشارع عبد السلام عارف تنفيذًا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية.

حملات على منافذ بيع السلع في الدقهلية

وأوضح «الدمرداش»، في بيان، أن المبادرة جاءت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تخفيف الأعباء على المواطن البسيط بحيث يمكنه مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها العديد من دول العالم، والعمل على خفض الأسعار، إضافة إلى إجراءات من جانب الصناع والتجار، من أجل إشعار المواطن بانخفاض حقيقي في أسعار السلع الأساسية المتفق عليها، والعمل على تخفيض التكاليف المباشرة على الصانع، والتاجر، وهو ما ينعكس على المستهلك.

وأكد، أنه جرى الاستماع لآراء المواطنين بداخل معرض محافظة الدقهلية الدائم للسلع الغذائية، للوقوف على مدى جودة المنتجات والأسعار المطروحة، وأعرب المواطنين بداخل المعرض عن جودة المنتجات والأسعار.

وأكد رئيس حي غرب المنصورة، ضرورة التزام جميع أصحاب المنافذ والمحلات التجارية بوضع قائمة بالأسعار مشددًا علي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.