«رياضة الدقهلية» تكرم المدير الفني للمصارعة في نادي شباب بلقاس

كرّمت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الأربعاء، أحمد رفعت السيد، المدير الفني للمصارعة بنادي شباب بلقاس، وأخصائي التخاطب وتعديل السلوك، والمدرب بمكتب «قادرون باختلاف» بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

تكريم المدير الفني للمصارعة في الدقهلية

وأكدت «عثمان»، في بيان، أن التكريم جاء بسبب جهوده المتميزة في إنجاح منظومة العمل بمكتب «قادرون باختلاف» بمديرية الرياضة بالدقهلية، وجهوده في علاج حالات المشاكل السلوكية والانفعالية للأطفال، وعلاج عيوب النطق والكلام والتأخير اللغوي، وتطوير المهارات اللغوية والسمعية وتنمية المهارات والتعديل السلوكي وعمل جلسات تخاطب، مع جهوده في تدريب ذوى القدرات الخاصة من أبناء مكتب قادرون باختلاف في لعبة المصارعة.

وأشارت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، خلال التكريم على أهمية الدور الذي يقوم به الأخصائيات بمراكز التخاطب، في التعامل مع الأبناء من ذوي القدرات الخاصة، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بذوي القدرات الخاصة، ودمجهم في كافة الأنشطة والفعاليات بمراكز الشباب، ومن خلال اهتمام وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالملف نفسه.