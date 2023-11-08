راعي كنيسة المراشدة يتبرع بالأسمنت لبناء مسجد الشيخ علي بن جالية بقنا (صور)

تبرع فليبس إسحق راعي كنيسة المراشدة بمركز الوقف في محافظة قنا، بكمية من الأسمنت لإتمام بناء مسجد الشيخ علي بن جالية داخل قرية المراشدة، تعبيرًا عن أسمى صور المحبة والسلام والترابط بين أطياف المجتمع.

راعي كنيسة يسلم التبرع لبناء مسجد بقنا

وقال سامح عبد الرحيم، أحد أبناء قرية المراشدة بمركز الوقف، إن تبرع كنيسة المراشدة ممثلة في الراعي، فليبس إسحق، ليس بجديد أو غريب عليه، وجاء ليعبر عن روح الترابط والتكاتف بين أبناء الكنيسة وباقي أهالي قرية المراشدة.

وأوضح أن راعي كنيسة المراشدة، فور علمه ببناء مسجد وفتح باب التبرعات، لم يتردد في شراء كميات من الأسمنت ووضعها بجوار المسجد بالتنسيق مع القائمين على بناء المسجد.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»: «استقبل أهالي القرية راعي الكنيسة وتبرعه في أجواء تسودها المحبة والسلام، وظل موجودًا حتى انتهت الجلسة وتم توزيع المشروبات والحلوى على كل الحاضرين».

أهل مصر في رباط إلى يوم الدين

وأوضح «سامح»، أن أهل مصر في وحدة وطنية وفي رباط إلى يوم الدين بكل طوائفه، وذلك ليس كلامًا، ولكن أظهرته كل المواقف، التي تعكس هذا الترابط في المناسبات الاجتماعية والدينية وغيرها: «حفظ الله مصر وجيشها وقيادتها».