«الوحدة الوطنية وترسيخ دعائم الدولة» ندوة ضمن فعاليات معرض الكتاب بدمنهور

يواصل معرض دمنهور للكتاب في دورته السادسة فعالياته لليوم الرابع على التوالي، حيث عقدت عدة ندوات منها ندوة الوحدة الوطنية وترسيخ دعائم الدولة بمشاركة طارق أبو السعد الباحث السياسي، وكذلك ندوة لمناقشة كتاب المستشار بهاء الدين المرّي بعنوان «القتل باسم الوطن والدين»، بمشاركة الدكتور فضل الله إسماعيل أستاذ فلسفة السياسة وعميد كلية الآداب الأسبق، وأدار الندوة الدكتور محمد أبو علي.

فعاليات معرض دمنهور السادس للكتاب

وتضمنت فعاليات اليوم الرابع ورش الكاريكاتير للفنان عماد عبد المقصود نائب رئيس تحرير مجلة روز اليوسف ورئيس قسم الكاريكاتير، وفي الختام قدمت فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية التابعة لهيئة قصور الثقافة مجموعة من الأغاني والفقرات الفنية وسط حضور كبير من جماهير المعرض، بالإضافة إلى أنشطة مخيم الطفل والأتوبيس المتنقل وذلك وسط حضور جماهيري كبير.

38 دار نشر تشارك في معرض دمنهور للكتاب

يشار أن المعرض هذا العام يتضمن العديد من الفعاليات بمشاركة أكثر من 30 دار نشر، كما يتضمن عروضا فنية على مدار اليوم بالمسرح الروماني وعقد ندوات ثقافية وأدبية وفنية.