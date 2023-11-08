أعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 بالزيادة التي تصرف بشكل منتظم بعد أن تم صرفها بداية منذ شهر أكتوبر الماضي بقيمة 600 جنيه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 بالزيادة

وحددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 بالزيادة بدءا من 23 نوفمبر الجاري ولمدة 5 أيام، تنتهي في 29 نوفمبر.

وبدأت الوزارة اليوم 8 نوفمبر في صرف مستحقات الموظفين المتأخرة، التي تستمر لمدة 3 أيام وهي 8 و9 و12 نوفمبر الحالي.

وسيستمر الموظفين في الحصول على مرتباتهم بالزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي كعلاوة غلاء المعيشة الاستثنائية التي تم صرفها منذ الشهر الماضي.

مرتبات نوفمبر بعد الزيادة

ترصد «الوطن» الزيادة التي سيستمر الموظفون في الحصول عليها في مرتبات نوفمبر، بعد رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة قيمة علاوة الغلاء، للدرجات الوظيفية بداية من السادسة حتى الأولى الممتازة.

- زيادة مرتب الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها ليصل إلى 11 ألف و100 جنيه.

- رفع مرتب الدرجة العالية أو ما يعادلها بعد الزيادة الجديدة، ليصل إلى 8 آلاف و508 جنيهات.

- مرتب درجة المدير العام أو ما يعادلها يصرف بزيادة 300 جنيه.

- مرتب الدرجة الأولى أو ما يعادلها بعد يصرف بزيادة 300 جنيه

- يزيد الحد الأدنى لدرجة المدير العام من 6912 إلى 7212 جنيها.

- يزيد الحد الأدنى للدرجة الأولى من 6264 إلى 6564 جنيها.

- يزيد الحد الأدنى للدرجة الثانية من 5564 إلى 5864 جنيها.

- يزيد الحد الأدنى للدرجة الثالثة من 5350 إلى 5650 جنيها.

- يزيد الحد الأدنى للدرجة الرابعة من 4793 إلى 5093 جنيها.

- يزيد الحد الأدنى للدرجة الخامسة من 4536 إلى 4836 جنيها.

- مرتب الدرجة السادسة بعد الزيادة الجديدة 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه.