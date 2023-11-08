موعد صرف مرتبات نوفمبر بالزيادة الجديدة.. «اعرف القبض امتى؟»

يستعد العاملون في الدولة للحصول على مرتب شهر نوفمبر بعد 15 يوما، وذلك بعد زيادة المرتبات منذ الشهر الماضي، وتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، ويصل قدرها إلى 600 جنيه.

وأعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023، حيث أكدت الوزارة على صرف هذه المرتبات عقب 15 يوما، بدء من 23 نوفمبر الجاري ولمدة 5 أيام، لتنتهي في 29 نوفمبر.

اليوم بدء صرف مستحقات الموظفين المتأخرة

كما بدأت الوزارة اليوم 8 نوفمبر في صرف مستحقات الموظفين المتأخرة، والتي تستمر لمدة 3 أيام وهم 8 و9 و12 نوفمبر الحالي.

وسيستمر الموظفين في الحصول على مرتباتهم بالزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي كعلاوة غلاء المعيشة الاستثنائية في مرتب شهر نوفمبر الحالي.

مرتبات نوفمبر بعد الزيادة

وتستعرض «الوطن» الزيادة التي سيستمر الموظفين في الحصول عليها في مرتبات نوفمبر، بعد رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة قيمة علاوة الغلاء، للدرجات الوظيفية بداية من السادسة حتى الأولى الممتازة.

- زيادة مرتب الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها ليصل إلى 11 ألف و100 جنيه.

- رفع مرتب الدرجة العالية أو ما يعادلها بعد الزيادة الجديدة، ليصل إلى 8 ألاف و508 جنيه.

- مرتب درجة المدير العام أو ما يعادلها يصرف بزيادة 300 جنيه.

- مرتب الدرجة الأولى أو ما يعادلها بعد يصرف بزيادة 300 جنيه

- يزيد الحد الأدنى لدرجة المدير العام من 6912 إلى 7212 جنيها.

- يزيد الحد الأدنى للدرجة الأولى من 6264 إلى 6564 جنيها.

- يزيد الحد الأدنى للدرجة الثانية من 5564 إلى 5864 جنيها.

- يزيد الحد الأدنى للدرجة الثالثة من 5350 إلى 5650 جنيها.

- يزيد الحد الأدنى للدرجة الرابعة من 4793 إلى 5093 جنيها.

- يزيد الحد الأدنى للدرجة الخامسة من 4536 إلى 4836 جنيها.

- مرتب الدرجة السادسة بعد الزيادة الجديدة 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه.