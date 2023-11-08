«محلة دياى» يصل لنهائي دوري مراكز الشباب في كفر الشيخ

انطلقت مباريات دور الأربعة من منافسات دوري مراكز الشباب بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بين فرق محلة دياي، وروينة، على ملعب مدينة قلين، ضمن منافسات الدوري.

فوز «محلة دياى» على «روينة» بضربات الترجيح

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ اللقاء الأول على ملعب مركز شباب مدينة قلين، أسفر عن فوز فريق «محلة دياى»، على «روينة» بضربات الترجيح 5 - 4، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 1 - 1.

مباريات دور الأربعة

وانطلقت مباريات دور الأربعة بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، ومصطفى الخطيب، منسق الدوري بالمديرية.