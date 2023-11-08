الهلال الأحمر المصري يتسلم سيارات إسعاف من الكويت لإيصالها إلى غزة

أفادت قناة «إكسترا نيوز»، في نبأ عاجل، بأن الهلال الأحمر المصري، تسلم سيارات إسعاف من الهلال الأحمر الكويتي، تمهيدا لتسليمها إلى الجانب الفلسطيني.

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن نحو 35 ألف وحدة سكنية، تعرضت للتدمير الكامل، و165 ألف وحدة تعرضت لتدمير جزئي، وهناك 15 مرفقا صحيا و51 عيادة صحة أولية تعرضت للتدمير، وهناك 221 مدرسة مدمرة، منها 38 مدرسة مدمرة كليا.

كما تعرضت 42 منشأة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين«الأونروا» للتدمير، بما في ذلك الأماكن التي لجأ إليها النازحون منذ بدء القصف الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».