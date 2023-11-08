«الهلال الأحمر الفلسطيني»: فقدنا الاتصال بجميع زملائنا في مستشفى القدس

قال مدير عام جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مروان الجيلاني، إنّه فُقد الاتصال بجميع زملائه في مستشفى القدس، منذ أمس، بسبب القصف الشديد في محيطه، مؤكدا أنّ ما يشهده قطاع غزة كارثي على جميع المستويات.

وأضاف الجيلاني، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عُقد بمقر وزارة الصحة الفلسطينية في مدينة رام الله، اليوم، وفقا لوكالة وفا، أنّ المركز الرئيسي للهلال الأحمر، ومركز الإسعاف في جباليا تم قُصفهم في الأيام الأولى من العدوان، وبالتالي انتقل المتطوعون والموظفون في مركز جباليا إلى عيادة أونروا، ومع ذلك استمروا في العمل وإسعاف الجرحى تحت القصف.

الجيلاني: مستشفى القدس يعيش وضعا حرجا

وتابع أنّ الأوضاع في مستشفى القدس وصلت إلى مرحلة حرجة، لعدم توافر الوقود والماء والغذاء، إذ قررت إدارة المستشفى إيقاف المحرك الرئيسي بها نظرا لعدم توافر وقود، ما يعني أنّ الكهرباء توقفت عن غرف العمليات والعناية المكثفة، فضلا عن توقف ضخ المياه، لتوفير الكهرباء للمسائل الحيوية في المستشفى، مشيرا إلى قصف ألواح الطاقة الشمسية أيضا.

وتابع أنّه منذ اليوم الأول للعدوان لم يدخل أي دعم لشمال قطاع غزة، لافتا إلى أنّ أي حركة خارج المستشفى يتم استهدافها مباشرة، وهو ما يمنع وصول الجرحى القريبين من المستشفى إليها.

وناشدت الجمعية العامة للهلال الأحمر، الجهات والمنظمات الدولية العاملة في القطاع الصحي والإغاثي، بأهمية إدخال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الضرورية والمستلزمات الطبية والوقود إلى غزة.