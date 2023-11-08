ما سر الوحدة 8200 في الحرب الإلكترونية على قطاع غزة؟.. يستخدمها الاحتلال في التجسس

أسلحة عديدة ووسائل مختلفة ووحدات عسكرية دخلت ضمن حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة بينها الوحدة 8200 المسؤولة عن الحرب الإلكترونية في الجيش الإسرائيلي، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير سر هذه الوحدة وكافة المعلومات عنها.

الوحدة 8200 في جيش الاحتلال الإسرائيلي

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، ورئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إن الوحدة 8200 هي وحدة إسرائيلية تستخدمها مخابرات قوات الاحتلال، ودورها التجسس الإلكتروني وجمع المعلومات والبيانات عن المحيط الإقليمي والعربي.

تستخدم الوحدة 8200 أساليب إلكترونية ويعد المسئول عن تشغيلها وحدة قيادة الحرب الإلكترونية، بحسب استاذ العلوم السياسية، مشيرا إلى أنها وحدة نوعية وتعتبر الأهم داخل الاستخبارات العسكرية الإسرئيلية.

مكونات الوحدة 8200

تتكون الوحدة 8200 من قوة بشرية إسرائيلية من العملاء ومن عرب 48 الذين يقومون بجمع معلومات عن الفلسطينين ونقل قياسات الرأي العام، وتعتمد على الأسلوب الإلكتروني، كما أنها تقوم بعمل عمليات تصنت وتتبع وملاحقة لعناصر الفصائل الفلسطينية.

وتخترق الوحدة 8200 المجتمع العربي من خلال وسائل إلكترونية عديدة منها مواقع الويب والسوشيال ميديا من خلال التطبيقات التي تحتوي على نوع من الرفاهية، إذ كل فترة يتم تغيير العملاء والمتعاونين معها.

يشارك في خدمة الوحدة 8200 الشباب والفتيات من خلال اختبارات يومية ويتم تدريبهم على التعلُّم المستمر من خلال التجربة والخطأ، وخلال التدريب يتم استخدام أحدث وسائل التقنية في مجالات التجسس الدولي، والاختراق الإلكتروني.