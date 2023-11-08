«منظمة التحرير» تمتنع عن استلام أموال المقاصة بسبب رفض الاحتلال التحويل لغزة

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، اليوم الأربعاء، إن القيادة الفلسطينية ترفض استلام أموال المقاصة، بعد اقتطاع الاحتلال الإسرائيلي مئات الملايين، ووضعها شروطاً لعدم التحويل إلى قطاع غزة.

تأكيد على أن وحدة الأرض والشعب قرار فلسطيني

وشدد «الشيخ»، في بيان صحفي، على أن وحدة الأرض والشعب قرار فلسطيني لا مُساومة عليه، وأن أوجه الصرف لميزانية السلطة تحددها حكومة فلسطين، مؤكدًا أن الفلسطينيين في الضفة الغربية سيتقاسمون لقمة العيش مع مواطنيهم في قطاع غزة ولو بقي لديهم درهم واحد.

رفض تحويل أموال المقاصة

يُشار إلى أن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، وهو زعيم حزب «الصهيونية الدينية» المتطرف، يرفض تحويل أموال المقاصة كاملة إلى السلطة الفلسطينية، بدعوى أنها تدعم حركة «حماس» في قطاع غزة وسط العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع والذي دخل يومه الـ33 وأسفر عن استشهاد نحو 10569 فلسطينيًا وقرابة الـ27 ألف جريح.