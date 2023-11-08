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هزة أرضية تضرب جزيرة كريت اليونانية بقوة 2.7 درجات على مقياس ريختر

كتب:

حسن رمضان
06:04 م | الأربعاء 08 نوفمبر 2023
قراءات الهزة الأرضية - صورة أرشيفية

قراءات الهزة الأرضية - صورة أرشيفية

ضربت هزة أرضية، مساء اليوم الأربعاء، جزيرة كريت اليونانية، خامس أكبر جزيرة في البحر المتوسط، بقوة 2.7 درجة على مقياس ريختر، وعلى عمق 10 كيلومترات، وفقاً لبيانات مركز رصد الزلالز الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت جزيرة كريت اليونانية، على مسافة 57 كيلومترا جنوب مدينة إيراكليو في جنوب البلاد، وعلى مسافة 25 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الشرقي من مويري.

 

 

 

 

 

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بقلم حسن رمضان