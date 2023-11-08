أحمد الفيشاوي يكشف عن صورة جديدة من كواليس فيلم «السيستم»

كشف الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن صورة جديدة من كواليس فيلم «السيستم».

ونشر أحمد الفيشاوي صورة من كواليس فيلم «السيستم»، وعلق عليها قائلا: «وحيد الحكيم في فيلم السيستم».

فيلم «السيستم» من تأليف أحمد مصطفى، وتصوير هيثم ناصر، وهو أول فيلم للمخرج أحمد البنداري.

فيلم «عادل مش عادل»

وأعلن الفنان أحمد الفيشاوي، الشهر الماضي، انتهاءه من تصوير فيلمه الجديد «عادل مش عادل»، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلا: «عادل الأمين من فيلم عادل مش عادل، تم بحمد الله آخر يوم تصوير، الفيلم قريبآ بالسينمات في مصر والوطن العربي، قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال.