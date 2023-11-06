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أحمد الفيشاوي يكشف صورا جديدة من كواليس «السيستم»

كتب:

ياسمين محمود
09:14 م | الإثنين 06 نوفمبر 2023
أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي

كشف الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن صورة جديدة من كواليس فيلمة الجديد «السيستم».

ونشر أحمد الفيشاوي الصور وعلق عليها قائلا: العودة فيلم السيستم، تأليف أحمد مصطفى، تصوير هيثم ناصر، أول فيلم للمخرج أحمد البنداري مع كوكبة النجوم طارق لطفي، بسنت شوقي، نهى عابدين.

أحمد الفيشاوي يعلن الانتهاء من تصوير فيلم «عادل مش عادل»

وأعلن الفنان أحمد الفيشاوي، الشهر الماضي، الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد عادل مش عادل، والذي احتفل به عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، قائلا: «عادل الأمين من فيلم عادل مش عادل، تم بحمد الله أخر يوم تصوير، الفيلم قريبآ بالسينمات في مصر والوطن العربي، قصة وسيناريو وحوار: أدهم سعيد وحسام كمال».

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