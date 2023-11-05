أحمد الفيشاوي عن انضمام راندا جبر لفيلم «السيستم»: شرفتينا

أعرب الفنان أحمد الفيشاوي عن سعادته البالغة لانضمام الإعلامية راندا جبر لفيلمه الجديد «السيستم» الذي يجري تصويره حاليا في القاهرة، ويضم نخبة كبيرة من نجوم الفن المصري والعربي.

راندا جبر تجسد شخصية «حبيبة»

ونشر الفيشاوي صورة له رفقة راندا عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام وعلق عليها قائلة: «انضمت الإعلامية الجميلة راندا جبر لنجوم فيلم السيستم .. شرفتينا».

تجسد راندا جبر في الفيلم دور مدربة «لايف كوتش» تدعى حبيبة، وهي إحدى الشخصيات المهمة والمؤثرة في حياة أحمد الفيشاوي بالفيلم.

فيلم السيستم من إخراج أحمد البنداري

فيلم السيستم يدور في إطار لايت رومانسي ويشارك فيه عددا كبيرا من الفنانين، من بينهم طارق لطفي وأحمد الفيشاوي ونسرين طافش وبسنت شوقي وغيرهم، ويظهر بعض ضيوف الشرف منهم محمد علي رزق، وهو من إخراج أحمد البنداري وإنتاج كريم الشربيني.

يذكر أن راندا جبر سبق أن قدمت عددا من الأدوار في الدراما التلفزيونية، أبرزها مسلسل «ممنوع الاقتراب أو التصوير» مع الفنانة زينة.