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أحمد الفيشاوي يرحب بانضمام الإعلامية رندا جبر لفيلمه الجديد: «شرفتينا»

كتب:

بسمة شطا
01:54 م | الأحد 05 نوفمبر 2023
أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي

رحب الفنان أحمد الفيشاوي، بانضمام الإعلامية رندا جبر إلى فريق عمل فيلمه الجديد السيستم، الذي يقدمه بالتعاون مع الفنان طارق لطفي، وذلك من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

رندا جبر تنضم لفيلم السيستم 

وشارك الفنان أحمد الفيشاوي، عددا من الصور من داخل كواليس التصوير تجمعه بالإعلامية رندا جبر، وعلق عليها قائلا: «انضمت الإعلامية الجميلة راندا جبر، لنجوم فيلم السيستم.. شرفتينا».

يذكر أن فيلم السيستم يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد الفيشاوي وطارق لطفي ونسرين طافش وبسنت شوقي، وعدد آخر من الفنانين، ويضم عدد من ضيوف الشرف منهم الإعلامية رنده جبر ومحمد علي رزق وغيرهم وهو من إخراج أحمد البنداري.

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بقلم بسمة شطا