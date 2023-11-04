الإعلامية راندا جبر تخوض أولى تجاربها السينمائية مع أحمد الفيشاوي في «السيستم»

تخوض الإعلامية راندا جبر الأولى تجاربها السينمائية، بالمشاركة في فيلم «السيستم» مع النجمين أحمد الفيشاوي وطارق لطفي، والذي يتم تصويره حاليا في القاهرة.

فيلم السيستم من بطولة أحمد الفيشاوي

تجسد راندا جبر في الفيلم دور مدربة «لايف كوتش» تدعى حبيبة، وهي إحدى الشخصيات المهمة والمؤثرة في حياة أحمد الفيشاوي بالفيلم.

وقالت راندا جبر في تصريحات صحيفة عن مشاركتها في العمل: «سعيدة للغاية لمشاركتي في فيلم السيستم، ولا بد من توجيه الشكر للفنان أحمد الفيشاوي بسبب حرصه الشديد على خروج مشاهدي معه على أكمل وجه، هو فنان وإنسان رائع، يهتم بكل صغير وكبيرة في عمله، دوما كان يراجع معي تفاصيل المشاهد التي تجمعنا سويا، حريص على أن أظهر تفاصيل الشخصية أداء تأدية الدور».

فيلم السيستم من إخراج أحمد البنداري

فيلم السيستم يدور في إطار لايت رومانسي ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم طارق لطفي وأحمد الفيشاوي ونسرين طافش وبسنت شوقي وغيرهم، ويظهر عدد من ضيوف الشرف منهم محمد على رزق وهو من إخراج أحمد البنداري وإنتاج كريم الشربيني.

يذكر أن راندا جبر سبق أن قدمت عددا من الأدوار فى الدراما التلفزيونية أبرزها مسلسل «ممنوع الأقتراب أو التصوير» مع الفنانة زينة.