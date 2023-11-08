5 توجيهات من السكرتير العام بالبحيرة لمتابعة الإيرادات والمديونيات

عقد كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة اجتماعًا لمتابعة موقف تحصيل الإيرادات والمديونيات بالوحدات المحلية، وجرى استعراض الموقف الحالي للمديونيات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بجانب مناقشة تنفيذ عدد من الخطوات والإجراءات تستهدف ترشيد النفقات وزيادة العوائد من الإيرادات بصورة تنعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تعزيز إيرادات مشروعات المحافظة

وأشار السكرتير العام المساعد في البحيرة إلى أهمية تعظيم وتعزيز الإيرادات من الجهات والمشروعات التابعة للمحافظة، مع ضرورة تحصيل المتأخرات المستحقة بالمراكز والمدن واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين لاسترداد حق الدولة، وتعظيم الإيرادات والاستفادة منها في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تساهم في برامج التنمية، لتعود بالنفع على المواطنين

توصيات اجتماع السكرتير العام

وخلال الاجتماع وجه رؤساء الوحدات المحلية، لمراكز ومدن المحافظة ومديري مشاريع «المواقف - تشغيل شباب الخريجين»، والإدارة العامة للشئون المالية والادارية بالمحافظة بالآتي:

موافاة منظومة ميكنة أصول وأملاك الدولة بإجمالي المديونية بصفة شهرية وذلك وفقًا لأصـل المديونية المرسلة إلى المنظومة مؤخرًا مع تحديث المديونية لكافة الأصول المدرجة على المنظومة بشكل ربع سنوي مفصل.

استكمال حصر أصول أملاك الدولة بالوحدات المحلية، التي لم تدرج في المنظومة المميكنة.

أصول وأملاك الدولة «المنشآت الحكومية ـ أراضي الفضاء الغير مستغلة ـ الأصول المؤجرة» بالإضافة إلى مراجعة موقف التحصيل وإنهاء كافة المتأخرات مع استكمال التحصيل واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد.