«تعليم البحيرة» تكرم طلاب «قادرون باختلاف» المتفوقين بالمسابقات الثقافية والرياضية

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، الاهتمام الكبير وغير المسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي بذوى الهمم، والذي يؤكد تقدير واعتزاز الدولة والمجتمع بأبنائه «القادرون باختلاف» كشريك أساسي في بناء المجتمع ونهضة الوطن.

جاء ذلك خلال استقباله وتكريمه اليوم لعدد من أبنائه من القادرين باختلاف في مدارس التربية الخاصة، الحاصلين على المراكز الأولى والمتقدمة على مستوى الجمهورية في عدد من الألعاب والمسابقات الثقافية والأنشطة التربوية الفردية والجماعية.

تكريم الطالبة رنا عيسى

وكرم الديب، الطالبة رنا أحمد محمود عيسى بمدرسة النور للمكفوفين بدمنهور والحاصلة على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في الغناء بالتصفيات التي أقيمت في الغردقة خلال الفترة الماضية.

تكريم فريق الصم وضعاف السمع

كما كرم وكيل وزارة التربية والتعليم في البحيرة، فريق الصم وضعاف السمع لمدارس التربية الخاصة الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في بطولة الكرة الخماسية والتي أقيمت بمدينة الأقصر، والذين أهدوا بدورهم كأس البطولة والميدالية لوكيل الوزارة تقديرا لدوره البارز في تقديم التيسيرات والدعم الكبير لهم.