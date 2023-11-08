«الأمم المتحدة»: 4300 طفل و2800 سيدة بين شهداء القصف الإسرائيلي على غزة

قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن ما يحدث في غزة له عواقب وخيمة على البشر، ولا يجب على هذا الوضع الاستمرار، مشيرا إلى أن الوضع الراهن هو الأكثر خطورة منذ عقود، مؤكدا أن العالم لا يمكنه تحمل ازدواجية المعايير، لذلك يجب الإصرار على المعايير العالمية والدولية، ويجب تقييم الوضع في غزة وهذا يخص قانون حقوق الإنسان الدولي.

وأضاف «تورك»، خلال مؤتمر صحفي تنقله قناة «القاهرة الإخبارية»، أن 4300 طفل و2800 سيدة من بين شهداء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا ضرورة كفالة حقوق الإنسان في قطاع غزة، وإسرائيل تمارس عقابا جمعيا ضد الفلسطينيين في القطاع.

وتابع: «نحن معنيون بإيصال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، وتهجير الفلسطينيين قسريا من القطاع يعد جريمة حرب»، مشيرا إلى أنه يجب تأمين نقل الجرحى والمصابين من قطاع غزة لتلقي العلاج، وهناك حاجة لدعم عالمي بشأن المساعدات المقدمة لقطاع غزة.