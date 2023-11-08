بالأسماء.. إعادة تشكيل مجلس إدارة مركز التحكيم بـ«حقوق أسيوط»

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط قراراً رقم 3357 لسنة 2023؛ بإعادة تشكيل مجلس إدارة مركز التحكيم بكلية الحقوق بالجامعة؛ لمدة ثلاث سنوات، برئاسة الدكتور دويب حسين صابر عميد كلية الحقوق، وبموجب هذا القرار؛ تم تعيين الدكتور أحمد عبد الموجود محمد القائم بعمل رئيس قسم القانون الدولي الخاص؛ مديراً للمركز.

وتقدم الدكتور أحمد المنشاوي؛ بخالص التهنئة إلى أعضاء مجلس إدارة مركز التحكيم الجدد، متمنياً لهم التوفيق والسداد فى أداء عملهم المكلفين به، موجهاً كذلك الشكر لأعضاء مجلس إدارة المركز السابقين على ما قدموه من جهد وعطاء.

التنمية المستدامة

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي حرص الجامعة على توجيه مراكزها ووحداتها الخاصة؛ لخدمة الأهداف الوطنية؛ الاقتصادية، والاجتماعية، والقانونية، وتعظيم دورها الريادي في خدمة أغراض التنمية المستدامة، مشيراً إلى أهمية مركز التحكيم ودوره فى العمل على تسوية كافة المنازعات المحلية والدولية في إطار مؤسسي يعمل على توفير الحيدة والعدالة بين المتخاصمين.

التشكيل الجديد

ويضم مجلس إدارة مركز التحكيم فى عضويته كلاً من؛ الدكتور حماد مصطفى عزب الأستاذ المتفرغ بقسم القانون التجارى، والدكتور رجب محمد السيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والمهندس عمرو عبد العال نائب محافظ أسيوط، والمهندسة جيهان أحمد عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة.

ومن الجدير بالذكر؛ أن مركز التحكيم بكلية الحقوق بالجامعة؛ تم انشاؤه عام 2006 ، ويختص المركز بالتوعية، والتدريب، وإعداد الكوادر، من المحكمين؛ للمشاركة في عمليات التحكيم بنوعيه؛ الداخلي، و الدولى؛ بما يحقق الربط بين النشاط الجامعي، وخدمة المجتمع من خلال؛ التحكيم، و التسوية خاصة فى المنازعات المدنية، والتجارية، والإدارية، إلى جانب تنظيم الدورات، والمؤتمرات المتعلقة بالتحكيم؛ للوقوف على كل ما هو جديد في مجال التحكيم، بالإضافة إلى فتح قنوات الاتصال بين المركز، ومراكز التحكيم الداخلية، والدولية.

ندوة عن أهمية العمل التطوعي

في سياق آخر، نظمت كلية التجارة في جامعة أسيوط بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسة مصر الخير؛ ندوة تثقيفية، بعنوان «العمل التطوعي، وتأثيره على المجتمع».

وحاضر خلال الورشة الدكتورة مروة كدواني المدرس بقسم العلوم السياسية بكلية التجارة، ومقررة المجلس القومى للمرأة بأسيوط، وفاطمة أبو بكر الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، ومحمد فراج مدير مكتب مؤسسة مصر الخير، بمحافظة أسيوط.