خالد البلشي: الصحفيون الفلسطينيون استطاعوا الانتصار للحقيقة

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن «قارب السلام» يعد تحركا دوليا من أجل وقف الحرب، ورسالة شعبية من منظمة مهمة يابانية لها دور كبير في وقف العنف أو الحرب على قطاع غزة، ويأتي هذا التحرك من أجل نصرة أهل فلسطين، مشيرا إلى أن هذه المشاركة تأتي من دولة ذاقت انتهاكات وهجمات العدوان، إذ إن الشعب الياباني تم قصفه بقنبلتي هيروشيما وناجازاكي.

المطالبة بوقف الحرب

وأضاف «البلشي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الرسالة اليوم هي المطالبة بوقف الحرب وتمثل تحركا للضمير العالمي، مؤكدا أنه لابد من الرهان على الإنسانية والضمير الذي بدأ يتحرك ويدرك حجم الجريمة، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 1000 صحفي استطاعوا تغيير الرواية الزائفة فضلا عن إيصال حقيقة الوضع في غزة وممارسات العدوان الغاشمة ضد شعب فلسطين.

الصحفيون في غزة كشفوا حجم الجريمة

وتابع، أن الرسالة العالمية تأتي لهذه الحرب، إذ إن الصحفيين في غزة كشفوا حجم الجريمة والمعركة، مضيفا: «الصحفيون الفلسطينيون استطاعوا الانتصار للحقيقة».