فيلم «عادل مش عادل» لـ أحمد الفيشاوي يدخل مرحلة التلوين والمونتاج

أعلن الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» دخول فيلمه الجديد «عادل مش عادل» مرحلة التلوين.

أحمد الفيشاوي: انتظروا فيلم عادل مش عادل

ونشر أحمد الفيشاوي صورا من داخل الاستوديو معلقا: «فيلم عادل مش عادل في مرحلة التلوين والمونتاج قريبآ في سينمات مصر والدول العربية، قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال».

انتهاء تصوير فيلم عادل مش عادل في أكتوبر

وأعلن الفنان أحمد الفيشاوي في شهر أكتوبر الماضي الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد عادل مش عادل عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام: «عادل الأمين من فيلم عادل مش عادل تم بحمد الله آخر يوم تصوير الفيلم قريبا بالسينمات في مصر والوطن العربي».