«المصريين الأحرار»: المشاركة بالانتخابات حق دستوري وواجب على المواطنين

أكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، التسهيل في الإجراءات والعملية الانتخابية والاقتراع كونه يشجع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم، مشيرا إلى أن المشاركة في الانتخابات تعد حقا دستوريا وواجب على المواطنين، متابعا أن حكمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تولي شؤون البلاد ودوره الدبلوماسي المهم، أعطى حماسا إضافيا للمواطنين من أجل الحرص على الاقتراع والتصويت.

تسهيلات الهيئة الوطنية للانتخابات

وأضاف «خليل»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تجرى تسهيلات للعملية الانتخابية المقبلة، فكان هناك ملاحظة أن كثير من المواطنين ما زالت بطاقاتهم الشخصية على محافظتهم الأصل على الرغم من انتقالهم لمحافظات أخرى، وبالتالي سيكون هناك صعوبة في الاقتراع لديهم، لذلك تم السماح للمواطنين الوافدين «مواطنون لا يعيشون في محافظتهم الأصل» بالإدلاء بأصواتهم في الأمكان التي يعيشون فيها.

حرفية ودقة إجراءات «الوطنية للانتخابات»

وتابع، أن الانضباط في المواعيد وتسهيلات انتخابات المصريين بالخارج فضلا عن إمكانية التصويت ببطاقات منتهية تعد إجراءات تيسير على المواطنين الإدلاء بأصواتهم، مؤكدا أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتخذ إجراءات تؤديها بحرفية عالية ودقة كبيرة.