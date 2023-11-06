انهيار ابنة ليلى صديق عقب انتهاء صلاة الجنازة 

تقام حاليًا صلاة الجنازة على الراحلة ليلي صديق، والدة نجل الفنان مدحت صالح، في مسجد مصطفي محمود، بحضور عدد من الفنانين والشخصيات العامة.

ودخلت ابنة ليلى صديق في حالة من البكاء الشديد، عقب انتهاء صلاة الجنازة، وحاول الحضور تهدئتها.

وحضر أيضا السياسي حمدين صباحي، فيدرا، حنان سليمان، عمرو سليم.

وحرص الفنان مدحت صالح ان يكون أول الحضور، إذ حضر مع الجثمان.

وقال أحد أصدقاء ليلى صديق لـ«الوطن» إنَّها توفت داخل إحدى المستشفيات، إذ كانت تعاني من تليف في الرئة، نتيجة إصابتها بكورونا، مبينًا أنَّه جار إنهاء ورق الوفاة في الوقت الحالي، ولم يتحدد حتى الآن موعد ومكان جنازة وعزاء ليلى صديق.

وحرص عدد كبير من الأصدقاء على دعم الراحلة طوال فترة مرضها، وأبرزهم الناقدة فايزة هنداوي، إذ كتبت: «صاحبتي وأختي وعشرة السنين ليلي صديق في حالة حرجة يا رب يا رب اشفيها، دعواتكم ربنا يشفيها ويعافيها ويخليها لولادها ولكل حبايبها»