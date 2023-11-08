ماذا يحدث في قطاع غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي للشهر الثاني؟

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي القصف على مناطق متفرقة بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، بحسب فضائية «القاهرة الإخبارية»، في الوقت الذي وصلت 39 شاحنة مساعدات إلى الجانب الفلسطيني ليصل إجمالي الشاحنات إلى 81 شاحنة حتى الآن.

أولوية لوقف الحرب في قطاع غزة

في نفس السياق، قال متحدث الأمين العام للجامعة العربية لـ«القاهرة الإخبارية»، إن الأولوية الحالية هي وقف الحرب في قطاع غزة وإنقاذ السكان من هذه الكارثة، مبينا أن الحكومة الإسرائيلية تعيش حالة من الصدمة جراء التصعيد الراهن في قطاع غزة، متابعا: «يجب إطلاق عملية دبلوماسية لتكوين جبهة دولية تعمل على وقف العدوان الإسرائيلي».

ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين

ووصل، اليوم، عدد الشهداء 10 آلاف و569 فلسطينياً، بينهم 4324 طفلاً و2823 سيدة و649 مسناً، وأصيب أكثر من 26 ألف فلسطيني، وارتكب الاحتلال الإسرائيلي 27 مجزرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 241 شهيداً.

انتشال جثامين 35 شهيد

وفي غزة اليوم، كشفت طواقم الإنقاذ في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، تمكنها من انتشال جثامين 35 شهيدا من تحت أنقاض منازل مدمرة في مخيم جباليا، وأوضح مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن طواقم الإنقاذ عملت على انتشال جثامين 35 شهيدا من تحت أنقاض عدد من المنازل المدمرة نتيجة قصف استهدفها قبل عدة أيام، قرب مسجد الأشقر وسط مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.