العراق يبحث مع كل من روسيا وأستراليا وبريطانيا إيقاف الحرب في غزة

بحث رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، مع سفراء روسيا وأستراليا وبريطانيا إيقاف الحرب في قطاع غزة.

لقاءات مستمرة

وذكر المكتب الإعلامي للحلبوسي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية «واع» - أن الحلبوسي، استقبل في لقاءات منفصلة، كلا من السفير الروسي إيلبروس كوتراشيف، والسفيرة الأسترالية بولا غاندي بمناسبة انتهاء مهامها، والسفير البريطاني ستيف هتشن، حيث تناولت اللقاءات الجهود الدبلوماسية ودور المجتمع الدولي لإيقاف الحرب في قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية.

تعزيز العلاقات

كما تناولت تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والأوضاع السياسية في العراق والمنطقة، فضلاً عن استعراض عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.