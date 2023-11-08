محمد رحيم يحتفل بوصول أغنية دعم فلسطين إلى ربع مليون مشاهدة على يوتيوب

احتفل الفنان محمد رحيم عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة إكس بتحقيق أغنية «الحكاية إنسانية» التي أهداها إلى الشعب الفلسطيني تضامنا معهم ربع مليون مشاهدة على يوتيوب.

محمد رحيم يطرح أغنية الحكاية إنسانية

وطرح الفنان محمد رحيم منذ أيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام ويوتيوب أغنية الحكاية إنسانية تضامنا مع فلسطين ونشر الأغنيه معلقا عليها: «محمد رحيم الحكاية إنسانية، كلمات تامر حسين، ألحان وتوزيع محمد رحيم».

نجاح أغنية الحكاية إنسانية

وحققت أغنية الحكاية إنسانية لمحمد رحيم نجاحا كبيرا حيث نالت إشادات عديدة من الجمهور بسبب الرسالة التي تحملها تضامنا مع أهل فلسطين بعد الاعتداءات والقصف من الاحتلال الإسرائيلي.