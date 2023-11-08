محمد رحيم يحتفل بوصول أغنية دعم فلسطين إلى ربع مليون مشاهدة على يوتيوب
كتب:
ياسمين محمود
11:30 م | الأربعاء 08 نوفمبر 2023
محمد رحيم
احتفل الفنان محمد رحيم عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة إكس بتحقيق أغنية «الحكاية إنسانية» التي أهداها إلى الشعب الفلسطيني تضامنا معهم ربع مليون مشاهدة على يوتيوب.
الحكايه إنسانيه— Mohamed Rahim (@MohamedRahim) November 8, 2023
260 k on YouTube
Lyrics @tamerhussein
Singing &music #Rahim….. pic.twitter.com/0wFidkAz7g
محمد رحيم يطرح أغنية الحكاية إنسانية
وطرح الفنان محمد رحيم منذ أيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام ويوتيوب أغنية الحكاية إنسانية تضامنا مع فلسطين ونشر الأغنيه معلقا عليها: «محمد رحيم الحكاية إنسانية، كلمات تامر حسين، ألحان وتوزيع محمد رحيم».
نجاح أغنية الحكاية إنسانية
وحققت أغنية الحكاية إنسانية لمحمد رحيم نجاحا كبيرا حيث نالت إشادات عديدة من الجمهور بسبب الرسالة التي تحملها تضامنا مع أهل فلسطين بعد الاعتداءات والقصف من الاحتلال الإسرائيلي.