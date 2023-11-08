انطلاق الحملات الدعائية للمرشحين.. وتلبية مطالب المواطنين «كلمة السر»

تنطلق اليوم رسمياً مراسم الدعاية لمرشحى الانتخابات الرئاسية، وعكفت الحملات الانتخابية، خلال الفترة الماضية، على وضع خطة لعقد اللقاءات الجماهيرية بالمحافظات؛ من أجل استعراض البرامج الخاصة بكل مرشح، وكسب ثقة المواطنين خلال عمليات الاقتراع التى من المقرر أن تنطلق مطلع شهر ديسمبر المقبل.

وكشف اللواء زاهر الشقنقيرى، المتحدث الرسمى باسم حملة المرشح حازم عمر، عن خطة تحركات الحملة خلال الساعات المقبلة، مشيراً إلى أن الحملة وضعت استراتيجية شاملة للترويج للبرنامج الانتخابى لـ«عمر» فى نطاق جغرافى شامل، دون تجاهل أى منطقة، على أن يتم العمل خلال الساعات المقبلة على نشر صور وبنرات المرشح الرئاسى بكل الميادين الرئيسية فى المحافظات.

انتشار مندوبى «عمر» فى المحافظات للتعرف على مطالب الناخبين

وأضاف «الشقنقيرى»، لـ«الوطن»، أنّ حملة المرشح الرئاسى حازم عمر وجهت جميع المندوبين فى المحافظات بتوزيع برنامجه الانتخابى على المارة، والتواصل مع المواطنين بهدف التعرف على أبرز مطالبهم من المرحلة المقبلة، وكانت الحملة الانتخابية لـ«عمر» أعلنت عن اختياره رمز «السلم» خلال الانتخابات الرئاسية المنتظر إجراؤها مطلع الشهر المقبل.

وأعلن الدكتور ياسر الهضيبى، المتحدث باسم الحملة الانتخابية للمرشح الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، عن عقد أول المؤتمرات الصحفية لـ«يمامة»، اليوم، فى المقر الرئيسى للحزب بمنطقة الدقى بالجيزة، للإعلان عن برنامجه الانتخابى وخطة فعاليات حملته، بالتزامن مع الإعلان عن انطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين، وكذلك خطة اللقاءات الجماهيرية خلال الفترة المقبلة.

كما أشار المتحدث باسم الحملة إلى أن المنصورة ستشهد أول المؤتمرات الجماهيرية التى ينظمها «يمامة» فى محافظة الدقهلية غداً، من أجل مشاركة برنامجه الانتخابى مع المواطنين والتعرف على مطالبهم.

وكشف «الهضيبى» عن أنه من المتوقع أن يحصل «يمامة» على رمز النخلة، على أن يكون ترتيبه فى ورقة التصويت الثالث، منوهاً بأنّه تسلَّم من الهيئة الوطنية للانتخابات خطاباً موجهاً إلى البنك الأهلى لفتح حساب رسمى لتلقى التبرعات وتكاليف الدعاية.

وأعلنت حملة المرشح الرئاسى فريد زهران، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، عن عقد مؤتمر صحفى، اليوم الخميس، للإعلان عن خطة الحملة الانتخابية خلال الفترة المقبلة، فى أحد فنادق الدقى بالجيزة.

وأكدت مصادر، لـ«الوطن»، أن المؤتمر يشهد إعلان تأييد عدد من الأحزاب الجديدة وبعض الشخصيات العامة للمرشح الرئاسى فريد زهران، لدعمه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

يذكر أن المرشح الرئاسى فريد زهران، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أعلن فى وقت سابق عن أول القرارات التى سيتخذها حال فوزه بالانتخابات الرئاسية 2024، ومن بينها تشكيل حكومة جديدة برئاسة شخصية اقتصادية وسياسية مرموقة، ومنح الحكومة جميع الصلاحيات لوضع خطة إنقاذ عاجلة، وإرجاء عمل أى مشروعات قومية جديدة، ودراسة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارية، فضلاً عن الدعوة لعقد قمة أفريقية لمناقشة مشكلات القارة وهمومها المشتركة.