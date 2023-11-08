خالد الجندي: الدول الغربية لديها ازدواجية غير مقبولة في حقوق الإنسان

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الدول الغربية التي تتحدث عن حقوق الإنسان، لديها ازدواجية غير مقبولة على الإطلاق، مضيفا: «لا يفكرون في حقوق المجني عليه وحقوق أسر الضحايا والشهداء، مثلما يتحدثون عن حقوق الجاني».

أين حقوق الفلسطينيين؟

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، في حلقة خاصة بعنوان «حوار الأجيال»، من برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الأربعاء: «من يأتي بحق الأطفال الأيتام والزوجة المترملة؟! ومن يأتي بحق الأم الثكلى، وحق العائلة والأسرة؟! التي دمرت وحرمت من أبنائها من يأتي بحقوق هؤلاء من من تطاول على حقوقهم».

ازدواجية غير مقبولة

وأوضح الجندي، أنه إذا كنا نفكر في حق القاتل فأين حق المقتول؟ وإذا كنتم تفكرون في حق السارق فأين حق المسروق، لافتا إلى أن هذه ازدواجية غير مقبولة من الدول الغربية التي تتحدث باسم حقوق الإنسان.