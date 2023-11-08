وزير العدل الفلسطيني: يجب وقف الإبادة الجماعية الممنهجة ضد شعبنا

قال محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إنَّ دولة إسرائيل أعلنت الحرب على قطاع غزة كسلطة قائمة بالاحتلال، وفقاً لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

«الشلالدة»: على المجتمع الدولي والمنظمات العمل على وقف إطلاق النار في غزة

وأضاف «الشلالدة» لـ«القاهرة الإخبارية»، أنَّه على المجتمع الدولي والمنظمات الدولية العمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكداً أنَّ ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي يمثل حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.

دولة الاحتلال تنتهك مبادئ القوانين الدولية

وتابع وزير العدل الفلسطيني: «دولة الاحتلال تنتهك مبادئ القوانين الدولية، والاتفاقات والمواثيق بارتكابها الجرائم في غزة»، لافتاً إلى إجراء النيابة العامة عمليات توثيق قانونية لكل جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.