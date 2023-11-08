تجهيز مقر لفرز الأصوات في انتخابات رئاسة الجمهورية بملوي

تفقد اللواء أحمد السايس رئيس مدينة مركز ملوى في جنوب المنيا، اليوم الأربعاء، مقر الدعم الرئيسي لفرز أصوات الناخبين، استعدادا للانتخابات الرئاسية 2024 والمقرر انعقادها في شهر ديسمبر المقبل.

تجهيز المقار الانتخابية

تأتي الجولة التفقدية في إطار الوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات بالمقرات الانتخابية والمركز الرئيسي، لفرز أصوات الناخبين ومقرها مركز الدعم الإعلامى بالوحدة المحلية لمدينة ملوي، وذلك استعدادا لاستقبال الانتخابات الرئاسية 2024 بمركز ومدينة ملوي.

وخلال الجولة التي شارك فيها محمد عبدالغنى نائب رئيس مدينة ملوي، أكد «السايس» سرعة إنهاء كل التجهيزات والاستعدادات، والانتهاء من سد الاحتياجات المتبقية من أجهزة الإنارة وبعض الإصلاحات فى مرافق المياه والكهرباء، وتجهيز الغرف المخصصة للفرز، وتهيئة سبل الراحة للمشرفين على العملية واللجان الانتخابية.

تجهيز 505 مراكز انتخابية على مستوى المنيا

وأعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، تجهيز 505 مراكز انتخابية على مستوى مراكز المحافظة التسع، موجهاً برفع درجة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة وإنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية والمقرر اجراؤها أيام 10 و11 و12 ديسمبر القادم .

وأصدر محافظ المنيا القرار رقم 479 لسنة 2023 بتشكيل لجنة للمرور على كافة المراكز الانتخابية بمراكز المحافظة للاطمئنان على مدى جاهزيتها وصلاحيتها لاستقبال العملية الانتخابية، موجها الجهات التنفيذية بالالتزام التام بما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة التعليمات ومراجعة التجهيزات النهائية وتوفير المستلزمات طبقاً لتعليمات الهيئة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري، مؤكداً أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يستوجب ممارسة حق التصويت لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.