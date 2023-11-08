عضو «التحالف∙: توزيع «لاب توب» على ذوي الإعاقة البصرية ضمن مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية

أعلنت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، توزيع عدد من أجهزة اللاب توب على الطلاب ذوي الإعاقة البصرية في كفر الشيخ.

مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية للجميع

يأتي ذلك في إطار مبادرة «تكافؤ الفرص التعليمية للجميع»، التي أطلقتها وزارة التضامن بالتعاون مع مؤسسة الأورمان، حيث تم توفير عدد من أجهزة لاب توب ناطقة للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية بالجامعة، استكمالًا للمراحل السابقة.

وعلى الصعيد الأخر تواصل جمعية الأورمان، تقديم الدعم لأهالي غزة، تحت مظلمة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إذ تشارك الجمعية بكمية كبيرة من مساعدات الإغاثة "مسافة السكة" من خلال حملة "دواء.. غذاء.. دفا"، والتي اطلقتها الجمعية، لدعم الأشقاء في غزة، في إطار مد جسر بري من المساعدات خلال المرحلة الثانية من قوافل الإغاثة للتحالف الوطني.

مساعدات الإغاثة

وأوضحت «الأورمان» أن المساعدات تتضمن أدوية، مسلتزمات علاجية، مسعفات، مواد غذائية، مياه معدنية، بطاطين، وألحفة، مؤكدة على استمرار دخول شاحنات المساعدات الإنسانية لمعبر رفح، تمهيدا لدخولها إلى الأراضي الفلسطينية، مشددة على استمرار تقديم الدعم لأهالي غزة خلال محنتهم.