مصرع سائق في حادث سير بأكتوبر

لقي سائق مصرعه في حادث تصادم أعلى القوس الغربي بدائرة قسم أكتوبر تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تصادم أعلى القوس الغربي

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفى أعلى القوس الغربي بدائرة القسم، على الفور انتقل العقيد أحمد أبو بكر مفتش مباحث أكتوبر والمقدم أحمد السويركي وكيل الفرقة إلى مكان الحادث وبالانتقال تم التقابل تبين ان المتوفي سائق 55 سنة.

التحفظ على السيارة وقائدها

تم التقابل مع نجله والذي أفاد بأنه كان بصحبة والده وقت الحادث وحدث عطل بالسيارة وأثناء محاولة والده دفع السيارة للجانب الطريق فوجئ بسيارة تصطدم بوالده مما أدى إلى وفاته في الحال، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفي ، وتم التحفظ على السيارة وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات