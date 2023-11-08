مصرع موظف بالمعاش صدمته سيارة ملاكي أعلى الدائري بالعمرانية

لقي موظف بالمعاش مصرعه في حادث تصادم أعلى الدائري بدائرة قسم العمرانية، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

حادث تصادم أعلى الدائري

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفى أعلى الطريق الدائري بدائرة القسم، على الفور انتقل المقدم هاني عماد رئيس المباحث والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال تبين أثناء سير موظف على المعاش 70 سنة اصطدمت به سيارة ملاكي مما أدى إلى وفاته في الحال ، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتم التحفظ على السيارة وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله المقدم هاني عماد رئيس المباحث إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.