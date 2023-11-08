الاحتلال الإسرائيلي: 50 ألف فلسطيني غادروا شمال غزة إلى جنوبها اليوم

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن 50 ألف فلسطيني غادروا اليوم شمال قطاع غزة إلى جنوبه، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

الحرب على غزة

وذكر المسؤول الإسرائيلي، أن الفصائل الفلسطينية فقدت السيطرة على شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أفاد البيت الأبيض، بأن أكثر من 80 شاحنة إنسانية دخلت غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وهناك ما يقرب من 600 أمريكي سيخرجون من قطاع غزة خلال الساعات المقبلة.

وأضاف في نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن القوات الإسرائيلية ستواصل البقاء في غزة بعد انتهاء الحرب لإدارة الأمور الأمنية، وهناك فوائد كثيرة للهدن الإنسانية في قطاع غزة.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية قالت، إن نحو 35 ألف وحدة سكنية، تعرضت للتدمير الكامل، و165 ألف وحدة تعرضت لتدمير جزئي، وهناك 15 مرفقا صحيا و51 عيادة صحة أولية تعرضت للتدمير، وهناك 221 مدرسة مدمرة، منها 38 مدرسة مدمرة كليا.