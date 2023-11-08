«عبدالرحيم» من البحر الأحمر: «بطلت تعاطي بقالي 9 شهور.. واتعلمت من المركز المسؤولية والالتزام»

مركز العزيمة لعلاج الإدمان بالمجان بمدينة الغردقة هو أحد إنجازات الدولة فى إنقاذ آلاف المدمنين غير القادرين وعلاجهم من الإدمان وتعاطى المخدرات، حيث يبلغ عدد المستهدَفين من المركز سنوياً قرابة 21 ألف مريض من المدمنين غير القادرين، وهو أول مركز من نوعه لعلاج الإدمان، ويقدّم خدماته بالمجان، ويخدم محافظة البحر الأحمر ومحافظات الصعيد المجاورة المحرومة من خدمات علاج الإدمان، وذلك فى إطار الارتقاء بالخدمات الصحية والاجتماعية تحت إشراف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

عبدالرحيم محمود، أحد المتعافين من علاج الإدمان داخل المركز، قال لـ«الوطن»: «الحمد لله تعافيت من الإدمان بفضل مركز العزيمة لعلاج الإدمان بالغردقة، وجميع القائمين عليه من المشرفين والمسئولين داخل المركز، وأدين لهم بالشكر ويرجع لهم الفضل، والدولة التى أنشأت مثل هذا المركز لعلاج حالات الإدمان».

وتابع: «الحمد لله دخلت مركز العزيمة بالغردقة العام الماضى، وبقالى 9 شهور متعافى من المخدرات، وبطلت تعاطى، واتعلمت من المركز حاجات كتير حلوة زى المسئولية والالتزام، والمشرفين على المركز وقفوا جنبى وساعدونى على التعافى من إدمان المخدرات، وهما اللى فهمونى خطورة المخدرات وتأثيرها.. الحمد لله الآن حياتى مستقرة جداً وعايش أحسن من الأول».

21 ألف متعافٍ سنوياً يخرجون من مركز العزيمة بالغردقة.. والخدمات تقدم بالمجان

د. كريمة خطاب، المعالج النفسى داخل المركز، شدّدت على أهمية مركز الإدمان فى إنقاذ آلاف المدمنين غير القادرين، حيث يشتمل على علاج نفسى ودعم وتأهيل ويضم أنشطة رياضية وترفيهية للمتعافين من الإدمان ضمن خدمات ما بعد العلاج وخدمات الدعم النفسى وبرامج إعادة التأهيل، مضيفة: «يخدم محافظة البحر الأحمر ومحافظات الصعيد بالمجان، ويقدّر عدد المستفيدين من المركز سنوياً بقرابة 21 ألف مريض إدمان».

المركز مُقام على مساحة 3500 متر، ويضم قسماً للعيادات الخارجية، بسعة تشغيل 75 مريضاً يومياً يشمل 32 غرفة فردية، و30 غرفة زوجية، بإجمالى طاقة استيعابية 96 سريراً، ويضم مطعماً وصالتى تأهيل رياضى وصالات ألعاب بنج وبلياردو ومسرحاً وصالة لياقة بدنية ومكتبة ومغسلة، وأماكن خارجية ومسطحات خضراء، وأدوات ترفيهية ورياضية، بينها تنس طاولة وبلاى استيشن وبلياردو وملعب طائرة وشاشات تليفزيون وصالة رياضية وكذلك غرف مكيفة ومطعم.