محافظ كفر الشيخ لرؤساء المدن: أنتم حراس على أملاك الدولة

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً برؤساء المراكز والمدن ومسئولى أملاك الدولة، وأقسام الجيومكانية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن ، وذلك بهدف ميكنة أملاك الدولة والتصدى لمحاولات التعدى عليها، وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية ومواجهة البناء المخالف، وذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد، ومسئولى أملاك الدولة، وعدد من القيادات التنفيذية.

حصر كامل لأراضي أملاك الدولة

بينما كلف محافظ كفرالشيخ، عبر بيان اليوم، رؤساء المراكز والمدن ومسئولى أملاك الدولة بمشاركة وحدة الجيومكانية، بالإنتهاء من إنشاء قواعد بيانات دقيقة تتضمن حصر كامل لأملاك الدولة بمختلف جهات ولايتها وميكنة الخرائط، لافتاً أنه سيتم الإعلان عن مشروع أطلس لأملاك الدولة بمحافظة كفرالشيخ قريباً، يتضمن كافة البيانات والإحداثيات بالمساحة والموقع لكل قطعة من أراضى أملاك الدولة على حدة، لافتاً الى عمل حملات تفتيشية على أقسام أملاك الدولة بالوحدات المحلية لحماية أملاك الدولة والتصدى لممارسات الإستيلاء عليها، وأن هناك إجراءات صارمة حيال المخالفين والموظفين المتقاعسين وسيتم محاسبة المقصرين فى أداء واجبهم الوظيفى.

الحفاظ علي الرقعة الزراعية

وأكد محافظ كفرالشيخ، على الأهمية القصوي التي يوليها رئيس الجمهورية، لملف جد التعديات على الأراضى الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى والجهات الآخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ونهر النيل، ومايتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل و مواد البناء المستخدمة في مكانها وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها الى النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتفعيل اللجان المعنية المشكلة بالتعاون مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية.

بينما أشار محافظ كفر الشيخ، بضرورة التعامل بحسم مع أي تقاعس أو إهمال من أي مسئول في تلك اللجان أو مسئول معنى بملف التعديات، ومتابعة الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة، وتفعيل قرار رئيس الوزراء، ومجلس المحافظين، بشأن سير المركبات، وضرورة وجود تصريح نقل مواد بناء من الوحدة المحلية للمركز والمدينة أو الوحدات القروية، أو صورة معتمدة من رخصة البناء، بالإضافة الى إتخاذ الإجراءات القانونية في حال التعدي على أي موظف خلال تأدية عمله بتنفيذ قرارات الإزالة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.

كما كلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن، بالإسراع في تنفيذ قرارات الازالة، على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، ونهر النيل،والبناء المخالف، وضرورة الإزالة فى المهد لأي حالة تعد، والمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى، وإعداد تقرير يومى مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية مدعم بالصور، لإتخاذ الإجراء القانونى المناسب، والتعامل الفوري مع هذه المخالفات على مدار 24 ساعة، مع حظر توصيل المرافق للمبانى المخالفة، وتطبيق قرار المرور على الجرارات الزراعية وعدم الخروج عن سياق عمله بالأراضى الزراعية، مع إتخاذ إجراءات صارمة وتوفير أماكن آمنه للتحفظ على المضبوطات، وحصر المحاجر المقامة على الأراضى الزراعية والإجراءات التى اتخذت، وغلق المحاجر المخالفة، والربط مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة جهود إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى وأملاك الدولة، والتعديات على نهر النيل، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومنها الحرمان من الأسمدة المدعمة لكافة الأراضي حيازة المتعدى وليس فقط المساحة المعتدى عليها، بالتنسيق مع مديرية الزراعة، وجهات الإختصاص المختلفة.

حملات إزالة مكبرة برئاسة المحافظ

وقال محافظ كفرالشيخ، أنه يترأس شخصياً حملات مكبرة ومكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقاً للقانون، لافتاً الى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقاً للقانون والحفاظ على هيبة الدولة، داعيًا وسائل الإعلام للمساهمة في بناء الوعي المجتمعي وبخاصة في الريف للحد من هذه الظاهرة وتجنب الإضرار بالرقعة الزراعية، ووقف التعديات على الأراضي الزراعية، والتي بدورها تؤدي إلى انحسار الرقعة الزراعية، التى هى حقاً للأجيال القادمة.