واشنطن: جولة لمسؤول حقوق الإنسان تشمل عدة عواصم بينها القاهرة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن توجه مسؤول حقوق الإنسان في جولة خارجية، اليوم الأربعاء، تشمل العاصمة الفرنسية باريس، والعاصمة المصرية القاهرة، إضافة إلى العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك لبحث الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وفقاً لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد أعلنت منذ قليل، عن توقعاتها بفتح معبر رفح على فترات منتظمة، وذلك عقب إيجاد حل للظروف الأمنية الحالية.

وأضافت الخارجية الأمريكية أنها ستواصل العمل مع الحكومتين المصرية والإسرائيلية لإعادة فتح معبر رفح.