3 اختبارات خضع لها طالب في 6 ابتدائي أهلته للالتحاق بكلية العلوم.. ما هي؟

جهود كبيرة تبذلها الدولة المصرية لتوفير الخدمات والإمكانيات المختلفة للطلاب، لتأهليهم لأعلى المستويات العلمية خاصة الشباب النابغين، حيث وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بناء على توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي على إلحاق الطالب يحيى عبدالناصر محمد، المقيد بالصف السادس الابتدائي بمدرسة اللغات الرسمية بدمياط، للدراسة بكلية العلوم، جامعة دمياط.

التحاق طالب بالصف السادس الابتدائي بكلية العلوم

جاء هذا القرار نظرا لنبوغ طالب الصف السادس الابتدائي العلمي، مع قيام وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، باستكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بذلك.

الاختبارات التي خضع لها الطالب

اختبارات مختلفة خاصة بتحديد مستوى الذكاء خضع لها الطالب يحيى عبدالناصر محمد حتى تمكن من الالتحاق بالدراسة بكلية العلوم، جامعة دمياط، والتي منها اختبار قدرات دولي للطفل «IQ Test».

اختبار المواد العلمية «STEM»

وقام الطالب بإجراء اختبار المواد العلمية «STEM» من فيزياء، وكيمياء، ورياضيات، وكذا تفكير نقدي، بمستوى الثانوية العامة المصرية، واستمرت الاختبارات 4 ساعات، انتهت باجتياز كافة التحديات بتفوق، ليصبح بين أفضل 10% من المتقدمين لاختبارات القبول.

اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية

اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية من ضمن الاختبارات التي خضع لها الطالب يحيى وكان ذلك لمدة ساعتين، إذ حصل فيه على مستوى ممتاز جعله مؤهلا للدراسة بالجامعة، وذلك دون الحاجة لمقررات تمهيدية مادة اللغة الإنجليزية، كما استطاع الطفل اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح وكذلك امتحان القبول بجامعة زويل بتفوق.