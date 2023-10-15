وظائف جديدة في كلية العلوم جامعة الأقصر.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت وزارة التعليم العالي، تفاصيل الوظائف المطلوبة في كلية العلوم بجامعة الأقصر، موضحة شروط ومواعيد التقديم على الوظائف المطلوبة:

وظائف جامعة الأقصر

وظائف أعضاء هيئة التدريس ومعاوينهم بكلية العلوم تتضمن:

- عدد 6 وظائف أستاذ مساعد.

-عد 7 وظائف مدرس بكلية العلوم.

- عدد 10 وظائف مدرس مساعد بكلية العلوم.

- عدد 9 وظائف معيد بكلية العلوم.

شروط الوظائف

- يشترط أن يكون مصري الجنسية.

- لا يحق للمتقدم لشغل إحدى هذه الوظائف بعد أن يشغلها، التقدم بطلب نقل قبل مرور عشر سنوات من تاريخ ترقيته للوظيفة الأعلى.

المستندات المطلوبة

- السيرة الذاتية للمتقدم.

- أصل (شهادة الدكتوراة+ شهادة الماجستير+ شهادة البكالوريوس).

- أصل شهادة تقديرات السنوات الدراسية.

- عدد 3 نسخ من رسالة الماجستير والدكتوراة.

- عدد 3 نسخ من الأبحاث المنشورة للمتقدم.

- تقديم تقرير اللجنة العلمية الدائمة معتمد ومختوم من المجلس الأعلي للجامعات على ترقيته لوظيفة أستاذ مساعد.

- أصل موافقة جهة العمل للمتقدم للوظيفة إذا كان يعمل في جهة حكومية.

- تقديم بيان حالة وظيفية من جهة العمل الحالية، ومن جهة العمل السابقة لمن سبق إنهاء خدمته مبينا فيه أسباب إنهاء الخدمة.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة من الموقف من التجنيد للذكور.

- صورة من الخدمة العامة بالنسبة للإناث.

- عدد 6 صور شخصية.

- شهادة الميلاد المميكنة.

- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة لجامعة الأقصر.

- شهادة التحول الرقمي.

- (جميع المستندات المشار إليها عاليه لا تسترد)

وبالنسبة للنقل

- يشترط بالإضافة إلي ما سبق تقديم موافقة مجلس القسم ومجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة على النقل.

طريقة التقديم على الوظائف

تُقدم الطلبات على استمارة 167 ع .ح، باسم الدكتور عميد كلية العلوم بجامعة الأقصر، داخل مظروف مغلق مدون عليه بيانات المتقدم، بمقر كلية العلوم– الكائن في مدينة طيبة الجديدة الأقصر- وعلى العاملين التقدم بطلباتهم مشفوعة بموافقة جهة عملهم الصريحة للتقدم للإعلان.

مواعيد التقديم:

من 15 حتى 29 أكتوبر الجاري.