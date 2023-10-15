وظائف جديدة في كلية العلوم جامعة الأقصر.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة
كتب:
إلهام الكردوسي
01:11 م | الأحد 15 أكتوبر 2023
جامعة الأقصر
أعلنت وزارة التعليم العالي، تفاصيل الوظائف المطلوبة في كلية العلوم بجامعة الأقصر، موضحة شروط ومواعيد التقديم على الوظائف المطلوبة:
وظائف جامعة الأقصر
وظائف أعضاء هيئة التدريس ومعاوينهم بكلية العلوم تتضمن:
- عدد 6 وظائف أستاذ مساعد.
-عد 7 وظائف مدرس بكلية العلوم.
- عدد 10 وظائف مدرس مساعد بكلية العلوم.
- عدد 9 وظائف معيد بكلية العلوم.
شروط الوظائف
- يشترط أن يكون مصري الجنسية.
- لا يحق للمتقدم لشغل إحدى هذه الوظائف بعد أن يشغلها، التقدم بطلب نقل قبل مرور عشر سنوات من تاريخ ترقيته للوظيفة الأعلى.
المستندات المطلوبة
- السيرة الذاتية للمتقدم.
- أصل (شهادة الدكتوراة+ شهادة الماجستير+ شهادة البكالوريوس).
- أصل شهادة تقديرات السنوات الدراسية.
- عدد 3 نسخ من رسالة الماجستير والدكتوراة.
- عدد 3 نسخ من الأبحاث المنشورة للمتقدم.
- تقديم تقرير اللجنة العلمية الدائمة معتمد ومختوم من المجلس الأعلي للجامعات على ترقيته لوظيفة أستاذ مساعد.
- أصل موافقة جهة العمل للمتقدم للوظيفة إذا كان يعمل في جهة حكومية.
- تقديم بيان حالة وظيفية من جهة العمل الحالية، ومن جهة العمل السابقة لمن سبق إنهاء خدمته مبينا فيه أسباب إنهاء الخدمة.
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- صورة من الموقف من التجنيد للذكور.
- صورة من الخدمة العامة بالنسبة للإناث.
- عدد 6 صور شخصية.
- شهادة الميلاد المميكنة.
- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة لجامعة الأقصر.
- شهادة التحول الرقمي.
- (جميع المستندات المشار إليها عاليه لا تسترد)
وبالنسبة للنقل
- يشترط بالإضافة إلي ما سبق تقديم موافقة مجلس القسم ومجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة على النقل.
طريقة التقديم على الوظائف
تُقدم الطلبات على استمارة 167 ع .ح، باسم الدكتور عميد كلية العلوم بجامعة الأقصر، داخل مظروف مغلق مدون عليه بيانات المتقدم، بمقر كلية العلوم– الكائن في مدينة طيبة الجديدة الأقصر- وعلى العاملين التقدم بطلباتهم مشفوعة بموافقة جهة عملهم الصريحة للتقدم للإعلان.
مواعيد التقديم:
من 15 حتى 29 أكتوبر الجاري.