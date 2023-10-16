رسميا.. افتتاح كلية العلوم بجامعة الأقصر غدا الثلاثاء

تفتتح جامعة الأقصر غدا الثلاثاء، كلية العلوم، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على بدء الدراسة بكلية العلوم جامعة الأقصر مع بداية العام الدراسي 2023/2024.

الكلية جاهزة لاستقبال الطلاب

وجاءت موافقة المجلس الأعلى للجامعات، على بدء الدراسة بكلية العلوم بعد الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية بالكلية طبقًا لمواصفات الجودة المعتمدة، حتى أصبحت الكلية جاهزة لاستقبال الطلاب بدءًا من يوم السبت الموافق 30 من سبتمبر الماضي.

علوم الأقصر تضم عدة معامل

يشار إلى أن كلية العلوم بطيبة تضم عدة معامل منها «الكيمياء، الجيولوجيا، الفيزياء، النبات، الحيوان»، وكافيتريا، وملعب متعدد الأغراض، والمكاتب الإدارية، بجانب ملعب الكلية.

بدء الدراسة بكلية العلوم

من جانبه وجه الدكتور حمدي حسين، رئيس جامعة الأقصر، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وكل من ساهم في استصدار هذا القرار، ودعمهم اللا متناهي لجامعة الأقصر الوليدة، وذلك في إطار الحرص على تطوير منظومة التعليم الجامعي، مهنئا أهل الأقصر، بقرار الموافقة على بدء الدراسة في كلية العلوم، والتي توفر التخصصات العلمية لتقليل الاغتراب بين الطلاب.