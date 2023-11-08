موعد ومكان عزاء والدة الفنانة سلوى محمد علي

يُشارك عددًا من الفنانين، في عزاء والدة الفنانة سلوى محمد علي، الذي يستضيفه مسجد عمر مكرم، الجمعة المُقبل، عقب صلاة المغرب، بعدما رحلت عن عالمنا، مساء أمس الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

ويأتي عزاء والدة الفنانة سلوى محمد علي، حسبما أعلنت الأخيرة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لتتلقى عشرات الرسائل من قِبل أصدقاءها ومتابعيها، كدعم ومساندة في ذلك المصاب الأليم.

وكانت جنازة والدة الفنانة سلوى محمد علي، خرجت عقب ظهر اليوم الثلاثاء، من مسجد النور بالعباسية، وسط حضور عدد من الفنانين، منهم نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، والفنانة منال سلامة، والفنانة بسمة، وسيد رجب وأميرة فتحي والمنتج محمد العدل.

الفنانة سلوى محمد علي، تزوجت من المخرج المسرحي الراحل محسن حلمي، والذي رحل عن عالمنا في ديسمبر عام 2019، وآخر أعماله مسرحية «ليلة من ألف ليلة».

وحققت شهرة واسعة بفضل أداء دور «الخالة خيرية» في مسلسل الأطفال الشهير عالم سمسم، وقدمت دوبلاج شخصيات عديدة في أفلام ديزني الخاصة بالأطفال منها رويلا في «101 كلب»، والضبع الشرير في «الأسد الملك»، وشقيقة سندريلا.