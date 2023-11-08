محللة سياسية: مصر أحرجت العالم بدورها الجوهري في القضية الفلسطينية

قالت الدكتورة جيهان جادو، الكاتبة والمحللة السياسية، إن مؤتمر باريس القائم حول أوضاع غزة بالنسبة لفرنسا جاء متأخرًا، وتأخرت فرنسا قليلًا في إقامة مؤتمر باريس، وبدأ العالم في التحرك بعد أن تحركت مصر، مشيرة إلى أن مصر أحرجت العالم بدورها الجوهري في القضية الفلسطينية وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

مصر تدافع بكل قوتها عن الفلسطينيين

وأضافت جادو، في مداخلة عبر«Zoom»، في برنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، أن مصر تدافع بكل قوتها عن الفلسطينيين والقضية الفلسطينية، وتقدم الدعم لهم، وتحاول فرنسا بكل جهدها أن تجمع دول العالم غدًا في مؤتمر باريس للنظر في أوضاع غزة، موضحة أن مؤتمر الغد يأتي بمشاركة 80 دولة تم دعوتهم من قبل فرنسا.

المؤتمر سيخرج بتوصيات مهمة

وأكدت أن هذا المؤتمر سيخرج بتوصيات مهمة، منها إعمال هدنة أو وقف إطلاق النار ومحاولة للتهدئة، مشيرة إلى أن جميع دول العالم الآن تقدم المساعدات، واتجه العالم كله الآن بشكل كبير إلى مساعدة ومساندة الأطفال والنساء والمدنيين الذين يتم قتلهم على يد قوات الاحتلال.